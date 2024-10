**Milano: fermato presunto killer di Manuel Mastrapasqua** (Di sabato 12 ottobre 2024) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Sarebbe stato fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne accoltellato e ucciso a Rozzano, nell'hinterland milanese, la notte tra il 10 e l'11 ottobre scorsi. L'uomo si troverebbe ora nella caserma del comando provinciale dei carabinieri di Milano, a disposizione dell'autoritĂ giudiziaria. Liberoquotidiano.it - **Milano: fermato presunto killer di Manuel Mastrapasqua** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Sarebbe statol'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio diMastrapasqua, il 31enne accoltellato e ucciso a Rozzano, nell'hinterland milanese, la notte tra il 10 e l'11 ottobre scorsi. L'uomo si troverebbe ora nella caserma del comando provinciale dei carabinieri di Milano, a disposizione dell'autoritĂ giudiziaria.

