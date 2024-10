Lapresse.it - Milan, Cafu: “Emerson Royal è bravissimo, in rossonero può ritrovare la Nazionale”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Marcos Evangelista de Moraes, in arte, vincitore della Champions League 2007 con ilnel ruolo di terzino destro e del Mondiale 2002 con la maglia del Brasile, rassicura i tifosi rossoneri sul suo con, che dopo l’acquisto in estate per 15 milioni di euro dal Tottenham ha faticato all’inizio del campionato proprio nel ruolo che fu di ‘Pendolino’. “, se non fosse ungiocatore non sarebbe stato acquistato dal. Ha fatto buone cose in Inghilterra ma ora che è alpuò trovare l’occasione giusta per tornare in“, ha dettoa margine del Festival dello Sport di Trento.