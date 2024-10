Milanotoday.it - Migliaia di persone alla manifestazione contro la superstrada per Malpensa

Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Più di millesono scese in strada, ad Albairate, per manifestarelaVigevano-, sabato mattina a partire dalle 10. In prima fila i sindaci della zona: Flavio Crivellin (Albairate), Domenico Finiguerra (Cassinetta di Lugagnano), Carlo Tarantola (Rosate) e Omar