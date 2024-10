Iodonna.it - «Mi fa pensare che proprio è l'idea di una donna presidente che non vi piace. E pensate a un sacco di motivi per giustificarvi»

(Di sabato 12 ottobre 2024) Pittsburgh, 11 ott. (askanews) – Per vincere la Casa Bianca Kamala Harris ha bisogno degli indecisi, degli indipendenti e degli uomini, che in maggioranza secondo i sondaggi voteranno Donald Trump. Leggi anche › L’endorsement di Billie Eilish e Finneas per Kamala Harris: «Per la nostra libertà riproduttiva» Prima di un comizio a Pittsburgh, in una sosta non annunciata a un ufficio della campagna Harris, l’exBarack Obama, ora sceso in piazza per la candidata democratica, ha lanciato un appello diretto agli uomini afroamericani, invitandoli a recarsi alle urne e suggerendo che il motivo per cui potrebbero astenersi è che non si fidano di unaal potere, il che, dice, gli crea un problema soprattutto di fronte all’alternativa Trump.