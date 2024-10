Meloni, "io la più dossierata d'Italia". Il governo? "Più solido di 2 anni fa" (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI -"Io mi sono data una spiegazione, poi spero chiaramente che una spiegazione ce la dia la magistratura a un certo punto". La premier Giorgia Meloni, intervistata dal direttore del Tg5, Clemente Mimun, parla dell'inchiesta di Bari sugli accessi ai conti dei clienti dell'ex dipendente di Intesa San Paolo e di altri casi di dossieraggio che l'hanno riguardata. "Io sono la persona più dossierata d'Italia - spiega la leader di Fratelli d'Italia -, le dirò che nel dramma c'è la buona notizia. Ed è che la mia vita è stata passata allo scanner e non si è trovato niente. E forse è questa la ragione per cui sono così dossierata". Sullo stato di salute della colleghi della maggioranza, la presidente del consiglio non ha dubbi: "È più solido di quando abbiamo cominciato. Agi.it - Meloni, "io la più dossierata d'Italia". Il governo? "Più solido di 2 anni fa" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI -"Io mi sono data una spiegazione, poi spero chiaramente che una spiegazione ce la dia la magistratura a un certo punto". La premier Giorgia, intervistata dal direttore del Tg5, Clemente Mimun, parla dell'inchiesta di Bari sugli accessi ai conti dei clienti dell'ex dipendente di Intesa San Paolo e di altri casi di dossieraggio che l'hanno riguardata. "Io sono la persona piùd'- spiega la leader di Fratelli d'-, le dirò che nel dramma c'è la buona notizia. Ed è che la mia vita è stata passata allo scanner e non si è trovato niente. E forse è questa la ragione per cui sono così". Sullo stato di salute della colleghi della maggioranza, la presidente del consiglio non ha dubbi: "È piùdi quando abbiamo cominciato.

