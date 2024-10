Lapresse.it - Medioriente: Papa, stop spirale vendetta, non si ripetano rappresaglie

(Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (LaPresse) – “Faccio appello alla comunità internazionale affinché si metta fine alladellain Medio Oriente e non sipiù gli attacchi per rappresaglia, che possono far precipitare quella Regione in una guerra ancora più grande”. Lo scriveFrancesco in un post su X.