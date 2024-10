Ildifforme.it - Med9 a Cipro, Meloni: “Attacchi a Unifil inaccettabili, il governo ha protestato con decisione”

Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) La premier durante il vertice ha affrontato tematiche quali la crisi in Medio Oriente, la questione della competitività europea, i nuovi centri di accoglienza dei migranti in Albania e i rifugiati siriani in Libano e nei vari paesi della regione L'articolo: “, ilhacon” proviene da Il Difforme.