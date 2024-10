Matera in Puglia? Pronta la richiesta di referendum per lasciare la Basilicata, il Comune ha 15 giorni per rispondere (Di sabato 12 ottobre 2024) Matera in Puglia? No, non è un errore da matita blu, ma la proposta avanzata giovedì 10 ottobre alla segreteria del Comune dagli ex senatori lucani Tito Di Maggio e Corrado Danzi. Come scrive il Corriere, i due hanno fatto richiesta per l’indizione di referendum che decida sul trasferimento della città dalla Basilicata alla Puglia. La motivazione: «Matera in un contesto più dinamico e competitivo» All’origine della proposta c’è l’idea di inserire la città in un contesto regionale più «dinamico e competitivo». Un modo per sviluppare ancor di più, secondo i due ex senatori, le potenzialità di Matera. Dopo il successo della città come Capitale Europea della Cultura per il 2019. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 12 ottobre 2024)in? No, non è un errore da matita blu, ma la proposta avanzata giovedì 10 ottobre alla segreteria deldagli ex senatori lucani Tito Di Maggio e Corrado Danzi. Come scrive il Corriere, i due hanno fattoper l’indizione diche decida sul trasferimento della città dallaalla. La motivazione: «in un contesto più dinamico e competitivo» All’origine della proposta c’è l’idea di inserire la città in un contesto regionale più «dinamico e competitivo». Un modo per sviluppare ancor di più, secondo i due ex senatori, le potenzialità di. Dopo il successo della città come Capitale Europea della Cultura per il 2019.

"Matera alla Puglia". Depositata la richiesta per il referendum - Si avvia l’iter che potrebbe sancire questo passaggio. "Siamo stanchi di subire lo strapotere di Potenza", così i promotori del cambiamento motivano la scelta di sottoporre al voto il futuro della città. Il quesito è breve e chiaro: "Volete che il territorio del Comune di Matera sia separato dalla regione Basilicata per entrare a far parte della regione Puglia?". (Quotidiano.net)

Matera in Puglia? Pronta la richiesta di referendum per lasciare la Basilicata - il Comune ha 15 giorni per rispondere - Ma così la palla passerebbe al governo centrale, perché causerebbe uno stravolgimento ben più complesso. . Per questo in passato, quando la questione era già stata posta, si era parlato di creare una nuova provincia rafforzata come avvenne nel 2004 per la Bat, che riunisce i territori di Barletta, Andria e Trani. (Open.online)

