Inter-news.it - Marino avvisa Inter e Juventus: «Scudetto? Vedo meglio il Napoli»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di sabato 12 ottobre 2024)si è espresso sulla lotta, ritenendo illeggermente avanti rispetto alle rivali più agguerrite. RIVALI PER IL– Su Radio Sportiva, è statocettato l’ex DT dell’Udinese Pierpaolo. Il suo pensiero in merito alla lottae alla principale antagonista degli azzurri, oggi primi in classifica: «Sicuramente l’, ma anche questache ha dei margini di miglioramento incredibili. Margini di crescita dopo aver cambiato guida tecnica e aver rivoluzionato la rosa. Ci sarà una lotta fino in fondo per la vittoria del campionato. E non credo vedremo dei distacchi iperbolici, come hanno fatto negli ultimi due campionati. Ma allo stesso tempo,gli azzurri leggermente avanti rispetto alle altre avversarie in lotta».