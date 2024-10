MARCO COLUMBRO A CIAO MASCHIO: “DOPO L’ICTUS NON MI HANNO PIÙ FATTO FARE TV” (Di sabato 12 ottobre 2024) MARCO COLUMBRO sarà ospite di Nunzia De Girolamo a CIAO MASCHIO, nella puntata in onda sabato 12 ottobre, in seconda serata su Rai1. ‘’Ho avuto un periodo molto particolare, troppo lavoro, troppo stress, la mia pressione ha cominciato a essere ballerina. Ho avuto un picco pressorio, un’emorragia cerebrale, e sono stato in coma per 20 giorni. Quando sono uscito, anche se ero vivo, per i media ero morto. Per la televisione in generale non esistevo più’’ A confessarlo a Nunzia De Girolamo è il conduttore MARCO COLUMBRO, tra gli ospiti della quinta puntata di CIAO MASCHIO. ‘’A un certo punto me ne sono FATTO la ragione, – ha proseguito – però è stato duro i primi anni. Nessuno mi ha più chiamato. Io all’epoca, quando ho avuto la malattia, ero al massimo della mia notorietà, per cui non è che fossi uno che era andato male”. “Però c’erano altri motivi, non lo so. Bubinoblog - MARCO COLUMBRO A CIAO MASCHIO: “DOPO L’ICTUS NON MI HANNO PIÙ FATTO FARE TV” Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di sabato 12 ottobre 2024)sarà ospite di Nunzia De Girolamo a, nella puntata in onda sabato 12 ottobre, in seconda serata su Rai1. ‘’Ho avuto un periodo molto particolare, troppo lavoro, troppo stress, la mia pressione ha cominciato a essere ballerina. Ho avuto un picco pressorio, un’emorragia cerebrale, e sono stato in coma per 20 giorni. Quando sono uscito, anche se ero vivo, per i media ero morto. Per la televisione in generale non esistevo più’’ A confessarlo a Nunzia De Girolamo è il conduttore, tra gli ospiti della quinta puntata di. ‘’A un certo punto me ne sonola ragione, – ha proseguito – però è stato duro i primi anni. Nessuno mi ha più chiamato. Io all’epoca, quando ho avuto la malattia, ero al massimo della mia notorietà, per cui non è che fossi uno che era andato male”. “Però c’erano altri motivi, non lo so.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marco Columbro a Ciao Maschio : “Dopo l’ictus non ho più lavorato” - A Ciao Maschio lo sfogo di Marco Columbro L'articolo Marco Columbro a Ciao Maschio: “Dopo l’ictus non ho più lavorato” proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

MARCO COLUMBRO A CIAO MASCHIO : “DOPO L’ICTUS NON MI HANNO PIÙ FATTO FARE TV” - Io all’epoca, quando ho avuto la malattia, ero al massimo della mia notorietà, per cui non è che fossi uno che era andato male”. org/wp-content/uploads/2024/10/VID-20241011-WA0039. Nessuno mi ha più chiamato. Per la televisione in generale non esistevo più’’ A confessarlo a Nunzia De Girolamo è il conduttore Marco Columbro, tra gli ospiti della quinta puntata di Ciao Maschio. (Bubinoblog)

MARCO COLUMBRO A CIAO MASCHIO : “DOPO IL MIO ICTUS NON MI HANNO PIÙ FATTO FARE TV” - org/wp-content/uploads/2024/10/VID-20241011-WA0039. Marco Columbro sarà ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, nella puntata in onda sabato 12 Ottobre, in seconda serata su Rai1. Io all’epoca, quando ho avuto la malattia, ero al massimo della mia notorietà, per cui non è che fossi uno che era andato male. (Bubinoblog)