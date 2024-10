Madrid, insulti razzisti alla partita tra streamer di Francia e Spagna: i Bleus lasciano il campo – Il video (Di sabato 12 ottobre 2024) Una partita tra non professionisti in uno degli stadi più belli e vivaci al mondo si è trasformata in un pessimo spot per il calcio, dal quale ha mutuato i comportamenti peggiori. Lo stadio Metropolitano di Madrid, casa dell’Atletico, ha ospitato la partita tra streamer in rappresentanza delle nazionali di Francia e Spagna. Una partita che ha riservato fin dall’inizio momenti di tensione, fuori luogo per il tipo di evento organizzato, ma che si è esacerbata quando dagli spalti uno spettatore ha mimato il gesto della scimmia all’indirizzo del creator francese Brawks, rivolgendogli anche insulti razzisti. Il gesto non è passato inosservato, la sicurezza lo ha individuato mentre i giocatori si assiepavano sotto la curva indicando l’autore. Lo streamer spagnolo Koko DC è stato tra i protagonisti più arrabbiati e delusi di quanto accaduto, tanto da sfogare la sua rabbia con un pianto. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 12 ottobre 2024) Unatra non professionisti in uno degli stadi più belli e vivaci al mondo si è trasformata in un pessimo spot per il calcio, dal quale ha mutuato i comportamenti peggiori. Lo stadio Metropolitano di, casa dell’Atletico, ha ospitato latrain rappresentanza delle nazionali di. Unache ha riservato fin dall’inizio momenti di tensione, fuori luogo per il tipo di evento organizzato, ma che si è esacerbata quando dagli spalti uno spettatore ha mimato il gesto della scimmia all’indirizzo del creator francese Brawks, rivolgendogli anche. Il gesto non è passato inosservato, la sicurezza lo ha individuato mentre i giocatori si assiepavano sotto la curva indicando l’autore. Lospagnolo Koko DC è stato tra i protagonisti più arrabbiati e delusi di quanto accaduto, tanto da sfogare la sua rabbia con un pianto.

