LIVE – Sinner-Machac 6-4 5-4, semifinale Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 12 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Machac, incontro valevole per la prima semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). Il fenomeno altoatesino nei quarti ha lasciato solo cinque game al russo Daniil Medvedev. Adesso per lui c'è il top quaranta ceco, che nel turno precedente ha stupito tutti eliminando in due set molto lottati lo spagnolo Carlos Alcaraz. Tra i due giocatori si tratta del secondo scontro diretto in carriera. Quest'anno, infatti, hanno già incrociato le loro racchette a fine marzo nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami, con Sinner che riuscì ad avere la meglio in due comodi parziali. Anche in questa circostanza, nonostante Machac stia esprimendo il miglior tennis della sua vita, sarà il numero uno del mondo a partire nettamente favorito in base alle quote dei bookmakers.

LIVE Sinner-Machac 6-4 - 4-3 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il ceco continua a mordere le caviglie - 40-40 Prima vincente al centro di Machac, che annulla le due palle break con il servizio. 33 del mondo, suo best ranking. 30 locali). A-40 Scambio spettacolare. Diritto lungolinea vincente in contropiede. Un confronto dominato dall’altoatesino anche perché il russo non era al meglio della sua forma per un problema alla spalla. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Machac 6-4 4-4 - semifinale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - In palio per il vincitore c’è il pass per l’ultimo atto del ‘Mille’ asiatico contro uno tra il campione serbo Novak Djokovic, quattro volte vincitore del torneo, oppure il californiano Taylor Fritz, finalista in carica degli US Open. 30 italiane (le 16. . 41 – Si parte con Sinner al servizio 10. COME SEGUIRE SINNER-MACHAC IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL ... (Sportface.it)

LIVE Sinner-Machac 6-4 - 3-2 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il n.1 risale da 15-30 - 1 al mondo. Ma è troppo rischioso lasciare l’iniziativa allo scatenato ceco. Il ceco va a segno con il diritto in contropiede. 1 al mondo si aggiudica il primo set con grande cinismo. 30-30 Ace esterno. 0-15 Sinner gioca un passante di rovescio complicato per Machac, che mette lunga la volée di diritto. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Machac 6-4 - 2-1 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il ceco aggressivo su ogni colpo - 10. 30-15 Servizio e diritto incrociato di Sinner. 15-30 E la moviola dà ragione a Sinner: lunga la palla. 1-1 E altro ace esterno del ceco. 0-15 Machac torna a far male con il rovescio lungolinea. Eppure erano stati 45 minuti di grande equilibrio. Si sta giocando su livelli veramente alti. 40-0 Lungo il rovescio del ceco, per il quale non esistono colpi interlocutori. (Oasport.it)