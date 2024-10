LIVE – Sinner-Machac 3-2, semifinale Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 12 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Machac, incontro valevole per la prima semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). Il fenomeno altoatesino nei quarti ha lasciato solo cinque game al russo Daniil Medvedev. Adesso per lui c’è il top quaranta ceco, che nel turno precedente ha stupito tutti eliminando in due set molto lottati lo spagnolo Carlos Alcaraz. Tra i due giocatori si tratta del secondo scontro diretto in carriera. Quest’anno, infatti, hanno già incrociato le loro racchette a fine marzo nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami, con Sinner che riuscì ad avere la meglio in due comodi parziali. Anche in questa circostanza, nonostante Machac stia esprimendo il miglior tennis della sua vita, sarà il numero uno del mondo a partire nettamente favorito in base alle quote dei bookmakers. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per la primadeldi(cemento outdoor). Il fenomeno altoatesino nei quarti ha lasciato solo cinque game al russo Daniil Medvedev. Adesso per lui c’è il top quaranta ceco, che nel turno precedente ha stupito tutti eliminando in due set molto lottati lo spagnolo Carlos Alcaraz. Tra i due giocatori si tratta del secondo scontro diretto in carriera. Quest’anno, infatti, hanno già incrociato le loro racchette a fine marzo nei quarti di finale deldi Miami, conche riuscì ad avere la meglio in due comodi parziali. Anche in questa circostanza, nonostantestia esprimendo il miglior tennis della sua vita, sarà il numero uno del mondo a partire nettamente favorito in base alle quote dei bookmakers.

LIVE Sinner-Machac 3-2 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il n.1 al mondo recupera il break - D’altronde è campione olimpico di doppio misto insieme a Katarina Siniakova. Seconda di servizio. 15-15 Sinner risponde con una prima vincente al centro. Se dovesse vincere oggi, però, diventerebbe matematicamente irraggiungibile per Alcaraz. 10. 15-0 Lunga di poco la risposta di Machac, sarebbe stata vincente. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Machac 0-1 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : break in avvio del ceco - Se dovesse vincere oggi, però, diventerebbe matematicamente irraggiungibile per Alcaraz. 30-15 Sinner accelera di diritto e chiude con un comodo rovescio lungolinea. 10. Quest’anno a Miami, torneo che poi ha vinto, l’azzurro si è imposto per 6-4, 6-2 ai quarti di finale. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE dell’incontro tra Jannik Sinner e Tomas Machac, semifinale del Masters1000 di Shanghai ... (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Machac 1-2 - semifinale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Quest’anno, infatti, hanno già incrociato le loro racchette a fine marzo nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami, con Sinner che riuscì ad avere la meglio in due comodi parziali. 30 italiane (le 16. Tra i due giocatori si tratta del secondo scontro diretto in carriera. . Adesso per lui c’è il top quaranta ceco, che nel turno precedente ha stupito tutti eliminando in due set molto lottati ... (Sportface.it)

LIVE Sinner-Machac 0-0 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : inizia il penultimo atto - Buon divertimento! . 10. 1 al mondo. 5 ATP). Tuttavia, la prestazione del pusterese è stata convincente, soprattutto in termini di solidità. 10. 23 Il vincente della prima semifinale se la vedrà domani con uno tra Djokovic e Fritz. La partita sarà la seconda in programma sul campo centrale, preceduta dalla sfida di doppio tra Pavlasek/Rojer e Gonzalez/Molteni. (Oasport.it)