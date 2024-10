LIVE – Reggio Emilia-Treviso 0-0: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) (Di sabato 12 ottobre 2024) Il LIVE in DIRETTA di Reggio Emilia-Treviso, sfida valida per la 3^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. La formazione allenata da coach Priftis, dopo aver perso all’esordio, si è rifatta nell’ultimo turno contro Cremona imponendosi di misura, e cerca ora un successo davanti al proprio pubblico. Situazione inversa per gli uomini di coach Vituccia, che hanno sorpreso Venezia nel derby della prima giornata, prima di perdere contro Trapani la scorsa settimana. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 12 ottobre sul parquet del PalaBigi, con Sportface che vi fornirà il LIVE di Reggio Emilia-Treviso aggiornato in tempo reale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida per la 3^ giornata dellaA1di. La formazione allenata da coach Priftis, dopo aver perso all’esordio, si è rifatta nell’ultimo turno contro Cremona imponendosi di misura, e cerca ora un successo davanti al proprio pubblico. Situazione inversa per gli uomini di coach Vituccia, che hanno sorpreso Venezia nel derby della prima giornata, prima di perdere contro Trapani la scorsa settimana. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 12 ottobre sul parquet del PalaBigi, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Reggio Emilia-Treviso : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA SERIE A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A1 PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 REGGIO EMILIA-TREVISO__________________________________________ The post LIVE – Reggio Emilia-Treviso: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

LIVE – Reggio Emilia-Treviso : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - Il live in diretta di Reggio Emilia-Treviso, sfida valida per la 3^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 12 ottobre sul parquet del PalaBigi, con Sportface che vi fornirà il live di Reggio Emilia-Treviso aggiornato in tempo reale. Situazione inversa per gli uomini di coach Vituccia, che hanno sorpreso Venezia nel derby della prima ... (Sportface.it)

LIVE Italia-Belgio 2-2 - Nations League calcio in DIRETTA : non bastano le reti di Cambiaso e Retegui - finisce in pareggio - Ct. Tedesco. Ct. 37 Il Belgio ha sconfitto l’Italia per l’ultima volta il 13 novembre 2015, in un’amichevole a Bruxelles, vincendo 3-1. 46? Inizi il secondo tempo! 21. 9? Belgio che prova ad alzare il baricentro. Ma l’ingenua espulsione di Pellegrini cambia tutto, portando all’accorcio del risultato da parte del Belgio. (Oasport.it)