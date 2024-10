LIVE – Milano-Roma 0-0 (4-3): Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA (Di sabato 12 ottobre 2024) La DIRETTA testuale LIVE di Milano-Roma, partita valevole per la seconda giornata di andata di Serie A1 femminile 2024/2025 di volley. Le ragazze di Stefano Lavarini, dopo aver vinto non senza soffrire a Pinerolo, scendono sul campo di casa per conquistare altri tre punti e rimanere a punteggio pieno. Non sono però da sottovalutare le Wolves di Giuseppe Cuccarini, reduci dal netto successo infrasettimanale all’esordio in Challenge Cup e a caccia di altri punti importanti in campionato contro una delle big. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 12 ottobre all’Allianz Cloud di Milano. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Latestualedi, partita valevole per la seconda giornata di andata diA1di. Le ragazze di Stefano Lavarini, dopo aver vinto non senza soffrire a Pinerolo, scendono sul campo di casa per conquistare altri tre punti e rimanere a punteggio pieno. Non sono però da sottovalutare le Wolves di Giuseppe Cuccarini, reduci dal netto successo infrasettimanale all’esordio in Challenge Cup e a caccia di altri punti importanti in campionato contro una delle big. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 12 ottobre all’Allianz Cloud di. Sportface.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Milano-Roma : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - Le ragazze di Stefano Lavarini, dopo aver vinto non senza soffrire a Pinerolo, scendono sul campo di casa per conquistare altri tre punti e rimanere a punteggio pieno. La diretta testuale live di Milano-Roma, partita valevole per la seconda giornata di andata di Serie A1 Femminile 2024/2025 di volley. (Sportface.it)

LIVE – Olimpia Milano-Paris 79-74 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - 37-41 FINE SECONDO QUARTO 35-39 20? – Hayes risponde a Mirotic, poi l’Olimpia non trova punti nell’ultimo possesso. Però arriva un brutto attacco meneghino con i passi di Mirotic. 19-18 7? – Rimbalzo offensivo e canestro di Bortolani, appena entrato. 54-55 26? – Ora tiri liberi da una parte e dall’altra; Maodo Lo ne sbaglia uno e l’Olimpia è a -5. (Sportface.it)

LIVE – Olimpia Milano-Paris 75-73 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - Il risultato in diretta live di Olimpia Milano-Paris, sfida valida come 2^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. 32-26 12? – Con una gran giocata Causeur sbroglia un attacco complicato, palla a Dimitrijevic che firma una tripla dall’angolo. . 35-39 19? – Troppo spazio per Sy, altra tripla. 75-73 38? – 2/2 di Ricci. (Sportface.it)