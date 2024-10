LIVE – Catania-Team Altamura 0-0, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) (Di sabato 12 ottobre 2024) La DIRETTA LIVE di Catania-Team Altamura, match valido per la nona giornata del girone C della Serie C 2024/2025. Allo stadio Massimino gli ambiziosi etnei, 14 punti nelle prime otto e un buon piazzamento in classifica, ospitano i pugliesi che dal canto loro non hanno iniziato molto bene e hanno conquistato 7 punti fin qui, trovandosi in zona playout. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 17.30 di sabato 12 ottobre. LA DIRETTA LIVE DI Catania-Team Altamura Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con la DIRETTA scritta. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Catania-Team Altamura 0-0 5? – Ottima occasione per il Catania, che sfiora la rete 3? – Punizione per l’Altamura, il Catania opta per una barriera a due. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ladi, match valido per la nona giornata del girone C della. Allo stadio Massimino gli ambiziosi etnei, 14 punti nelle prime otto e un buon piazzamento in classifica, ospitano i pugliesi che dal canto loro non hanno iniziato molto bene e hanno conquistato 7 punti fin qui, trovandosi in zona playout. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 17.30 di sabato 12 ottobre. LADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con lascritta. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 5? – Ottima occasione per il, che sfiora la rete 3? – Punizione per l’, ilopta per una barriera a due.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Catania-Team Altamura - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - Allo stadio Massimino gli ambiziosi etnei, 14 punti nelle prime otto e un buon piazzamento in classifica, ospitano i pugliesi che dal canto loro non hanno iniziato molto bene e hanno conquistato 7 punti fin qui, trovandosi in zona playout. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 17. (Sportface.it)

LIVE – Catania-Team Altamura - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - 30 The post LIVE – Catania-Team Altamura, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) appeared first on SportFace. it non vi lascerà soli e vi terrà informati con la diretta scritta. 30 di sabato 12 ottobre. . Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 17. Allo stadio Massimino gli ambiziosi etnei, 14 punti nelle prime otto e un buon piazzamento in classifica, ospitano i pugliesi che dal ... (Sportface.it)

LIVE – Catania-Monopoli 1-0 - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - DOVE VEDERE LA GARA LA DIRETTA LIVE DI CATANIA-MONOPOLI PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH CATANIA-MONOPOLI 1-0 (49? Lunetta) FINISCE QUI: vince 1-0 il Catania! 90? – 5? di recupero 88? – Gega per Lunetta nel Catania 86? – INCROCIO DEI PALI DI BRUSCHI! Occasionissima per il Monopoli sulla grande conclusione a giro del suo attaccante! 84? – Grandolfo per Vazquez nel Monopoli 80? ... (Sportface.it)