L’impatto dell’uragano Milton sulla campagna elettorale statunitense

(Di sabato 12 ottobre 2024) A Orlando, terza città più popolosa della Florida, non si trovavano più le torce a batteria sugli scaffali. Le stazioni di servizio non avevano più carburante. Le autorità imploravano la popolazione di evacuare e mettersi in salvo. «È una questione di vita o di morte», ha affermato il presidente Joe Biden circa ventiquattro ore prima dell’atterraggio sul suolodella tempesta. «Fondamentalmente l’intera parte della penisola della Florida è sotto un qualche tipo di allerta o di avvertimento», ha detto invece il governatore Ron De Santis, disponendo pattuglie autostradali per trasportare taniche di benzina aggiuntive per le centinaia di automobili in coda sulle strade, intimando agli abitanti di evacuare e non rinchiudersi nelle proprie case.