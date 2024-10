Libano, 60 morti e 168 feriti nelle ultime 24 ore. Idf: “I civili lascino Gaza Nord, è zona di combattimento” (Di sabato 12 ottobre 2024) Sul fronte diplomatico il governo iraniano è “estremamente nervoso” ed è impegnato in “urgenti sforzi diplomatici” con i Paesi del Medio Oriente per valutare se è possibile ridurre la portata della risposta di Israele al suo attacco missilistico. L'articolo Libano, 60 morti e 168 feriti nelle ultime 24 ore. Idf: “I civili lascino Gaza Nord, è zona di combattimento” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Libano, 60 morti e 168 feriti nelle ultime 24 ore. Idf: “I civili lascino Gaza Nord, è zona di combattimento” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sul fronte diplomatico il governo iraniano è “estremamente nervoso” ed è impegnato in “urgenti sforzi diplomatici” con i Paesi del Medio Oriente per valutare se è possibile ridurre la portata della risposta di Israele al suo attacco missilistico. L'articolo, 60e 16824 ore. Idf: “I, èdi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

