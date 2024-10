Le Iene, le anticipazioni sul servizio su Mady Gio: "Dove ho pagato le tasse" (Di sabato 12 ottobre 2024) È notizia di questi giorni la denuncia della Guardia di Finanza a Mady Gio, celebre creator di una nota piattaforma di contenuti per adulti, e vecchia conoscenza delle Iene. Le Fiamme Gialle le contestano una presunta evasione fiscale da circa un milione e mezzo di euro. La ragazza ai microfoni della trasmissione aveva già raccontato di essersi trasferita in Svizzera ad inizio del 2022 proprio per motivi fiscali. Alla luce delle recenti accuse Mady Gio, intervistata in esclusiva dall'inviato Gaston Zama, prova a fare chiarezza sulla vicenda. Questa un'anticipazione del servizio de “Le Iene”, in onda domani, domenica 13 ottobre, in prima serata, su Italia 1. Gaston Zama: "Sei scappata in Messico per sfuggire dal fisco?" (Mady Gio è in collegamento video dal Messico Dove sta lavorando, ndr.). Mady Gio: (ride, ndr.) "No!" Gaston Zama: "Andiamo con ordine. Liberoquotidiano.it - Le Iene, le anticipazioni sul servizio su Mady Gio: "Dove ho pagato le tasse" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) È notizia di questi giorni la denuncia della Guardia di Finanza aGio, celebre creator di una nota piattaforma di contenuti per adulti, e vecchia conoscenza delle. Le Fiamme Gialle le contestano una presunta evasione fiscale da circa un milione e mezzo di euro. La ragazza ai microfoni della trasmissione aveva già raccontato di essersi trasferita in Svizzera ad inizio del 2022 proprio per motivi fiscali. Alla luce delle recenti accuseGio, intervistata in esclusiva dall'inviato Gaston Zama, prova a fare chiarezza sulla vicenda. Questa un'anticipazione delde “Le”, in onda domani, domenica 13 ottobre, in prima serata, su Italia 1. Gaston Zama: "Sei scappata in Messico per sfuggire dal fisco?" (Gio è in collegamento video dal Messicosta lavorando, ndr.).Gio: (ride, ndr.) "No!" Gaston Zama: "Andiamo con ordine.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mady Gio, l'influencer di Onlyfans a Le Iene: «Ho pagato le tasse in Svizzera, sono qui anche per amore» - È notizia di questi giorni la denuncia della Guardia di Finanza a Mady Gio, celebre creator di una nota piattaforma di contenuti per adulti,. Le Fiamme Gialle le contestano ... (ilmattino.it)

Mady Gio sotto i riflettori: denuncia per evasione fiscale e difesa in diretta - Mady Gio, star di OnlyFans, è accusata di evasione fiscale dalla Guardia di Finanza per guadagni di 1,5 milioni. Difende la sua posizione fiscale in Svizzera durante un'intervista a "Le Iene". (ecodelcinema.com)

Mady Gio di OnlyFans sotto indagine per evasione fiscale: le sue dichiarazioni shock - Mady Gio, star di OnlyFans, è accusata di evasione fiscale per 1,5 milioni di euro. In un'intervista a Le Iene, difende la legalità della sua residenza in Svizzera e il regime fiscale scelto. (bigodino.it)