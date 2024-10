L’attore Giovanni Storti e la Milano che si allaga | Bisogna creare delle zone permeabili con verde e senza cemento – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 12 ottobre 2024) «Vedete? Le città sino. Questa è la terza volta in 15 giorni». Così, attore e sceneggiatore italiano, componente del noto trio comico Aldo,e Giacomo interviene su TikTok parlando del cambiamento climatico. Non è la prima volta cheinterviene sul tema, sempre sulle piattaforme social, provando a sensibilizzare l’utenza. «Il cambiamento climatico fa sì che le piogge siano molto più abbondanti. Perché le città sino? Perché sono imquando piove. Quando piove tanto – spiega il comico da– la cementificazione e l’asfalto sulle strade fa sì che le città diventano come dei catini. Quindi invece di far scivolare via l’acqua e assorbirla, fanno sì che le strade diventino fiumi. Cosafare?, cioè dove ci sia il suoloasfalto, dove ci siano prati.