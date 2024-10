Modenatoday.it - L'Aou Modena aderisce alla Giornata del Ciclamino per sensibilizzare sulla sclerosi sistemica

Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) L’Azienda Ospedaliero – Universitaria didelpere far conoscere la. Grazie ai volontari del GILS - Gruppo Italiano per la LottaSclerodermia, centinaia di piazze in tutta Italia in questo periodo si colorano di