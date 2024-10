Landinisu Stellantis serve un intervento diretto di P Chigi

Quotidiano.net - Landini,su Stellantis serve un intervento diretto di P.Chigi

(Di sabato 12 ottobre 2024) La situazione "è drammatica" e suundi Palazzo. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ad 'Amici e nemici' su Radio 24. " Sono 2 anni che chiedevamo che Tavares venisse in parlamento e che chiediamo che palazzoconvochi Tavares", ha detto sottolineando chenon ha investito in questi anni, neanche in ricerca e sviluppo, e che la produzione nel 2024 scenderà sotto 300 mila unità: non succedeva, ha detto, dal 1957. L'azienda, ha spiegato Landini, in questi anni ha solo tagliato: "ha ridotto in questi anni più di 12.000 posti di lavoro, tagliando anche nella ricerca e nello sviluppo. E da questo punto di vista l'azienda continua a pensare di andare a produrre da altre parti, come in Marocco".