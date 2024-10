Padovaoggi.it - Ladro seriale con mandato di cattura: arrestato tre anni dopo

Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Aveva commesso alcuni furti nei negozi e, per questo, era stato condannato. E’ stato poi rintracciato in città ed. Protagonista della vicenda un cittadino straniero di 64, intercettato dai carabinieri in via Oroboni a Ferrara. Gli stessi militari, sabato mattina 12 ottobre, hanno