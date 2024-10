Sport.quotidiano.net - La Scotti cerca l’impresa: "I tifosi ci sosterranno"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Prima in casa stasera per l’Use Rosa, che nella seconda giornata di Serie A2 ospita alle 21 al Pala Sammontana il Galli San Giovanni Valdarno (arbitri Scaramellini di Colli al Metauro e Alessi di Lugo). Una gara sulla carta proibitiva per le biancorosse visto l’alto valore delle avversarie. Per questo la società ha promosso un’iniziativa perre di riempire il palazzetto: chi si presenterà con qualcosa di biancorosso potrà entrare gratuitamente. "Affrontiamo una squadra costruita con ambizioni importanti e diverse rispetto alle nostre – spiega coach Alessio Cioni – Galli ha un roster molto profondo con giocatrici esperte e due straniere sì nuove per l’Italia, ma che sono di livello assoluto. È sicuramente una delle quattro corazzate che ci sono in questo girone, una squadra di un livello superiore.