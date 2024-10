La rosa della vendetta anticipazioni del 20 ottobre

Leggi tutta la notizia su Serietvinpillole.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ladel 20Dopo la sospensioneserie turca Segreti di famiglia da parte di Mediaset, che andava in onda la domenica in prima serata, il palinsesto è stato rinnovato con una nuova serie turca: La. Questa serie ha come protagonista Murat Unalmis, già noto al pubblico. Sarà interessante vedere come si evolveranno le vicende dei nostri personaggi preferiti. Gli episodi sono disponibili anche su Mediaset Infinity. Ladel 20Ibrahim minaccia di rivelare a Deva che Gara è in realtà sua madre Firuze, nel tentativo di dissuaderla dal matrimonio. Ipek ascolta di nascosto la conversazione e affronta Gara, rimproverandola per aver abbandonato la figlia e facendola soffrire per anni. Anche lei minaccia di svelare tutto a Deva, ignorando le suppliche di Gara.