Linkiesta.it - La ricetta del risotto ai funghi porcini

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ingredienti (per 4 persone): 320 g di riso Carnaroli, perfetto per i risotti 300 g difreschi o secchi, un vero tesoro autunnale 1 cipolla, tritata finemente 100 ml di vino bianco secco, per sfumare 1 litro di brodo vegetale, caldo e saporito 80 g di burro, per mantecare 80 g di parmigiano grattugiato, per un tocco di gusto olio d’oliva q.b., per il soffritto sale e pepe q.b., dosati con amore Preparazione: Se usisecchi, mettili a bagno in acqua calda per 30 minuti. Se usifreschi, puliscili e tagliali a pezzetti. In una casseruola, soffriggi la cipolla con un po’ di olio d’oliva fino a che non diventa trasparente. Aggiungi ie cuoci per qualche minuto, poi unisci il riso e tostalo. Sfuma con il vino bianco e lascia evaporare.