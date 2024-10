Riminitoday.it - La nuova vita di Cenere all'acquario, i veterinari: "Risultati ottimi". Ma gli ambientalisti in presidio

Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Procedono i monitoraggi della tartaruganell'ambito del progetto di riabilitazione in vasca profonda presso l'di Cattolica con il coordinamento del centro recupero Cestha. Come approvato dagli organi competenti, sono necessari monitoraggiintermedi in grado di