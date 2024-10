Israele-Hezbollah ancora razzi sul confine E l’Iran denuncia | Cyberattacco a siti nucleari

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 12 ottobre 2024) Già nella notte l’emittente Al Arabiya aveva diffuso la notizia di un potentead ampio raggio contro. Obiettivi degli attacchi informatici, come confermato dall’ex segretario del National Virtual Space Center Abolhassan Firouzabadi, erano: «I tre rami del governo, della magistratura e del parlamento, così come sull’industria nucleare». Tel Aviv potrebbe aver fatto una prima mossa nell’offensiva promessa in risposta ai lanci di missili di Teheran. Nel frattempo, mentre l’Unifilun altro ferito, sultrae Libano risuonanole sirene degli allarmi per gli scambi di bombardamenti da entrambe le parti. Secondo il ministero della Sanità pubblica libanese, a Barja, paese a nord della città di Sidone, le esplosioni hanno provocato 4 morti e 14 feriti.