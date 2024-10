Iran, revocata la condanna a morte per l’attivista Mohammadi (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le autorità Iraniane hanno revocato la condanna a morte che era stata inflitta all'attivista e sindacalista Sharifeh Mohammadi. Lo ha annunciato il suo avvocato Ami Raissian al quotidiano Shargh spiegando che Mohammadi, 45 anni, dovrà affrontare un nuovo processo. L'attivista era stata arrestata il 5 dicembre dello scorso anno da agenti dell'intelligence di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le autoritàiane hanno revocato lache era stata inflitta all'attivista e sindacalista Sharifeh. Lo ha annunciato il suo avvocato Ami Raissian al quotidiano Shargh spiegando che, 45 anni, dovrà affrontare un nuovo processo. L'attivista era stata arrestata il 5 dicembre dello scorso anno da agenti dell'intelligence di

