Iran: “Gli impianti nucleari colpiti da un cyberattacco”. Teheran vieta i dispositivi elettronici sui voli (Di sabato 12 ottobre 2024) L’Iran ha fatto sapere che i suoi impianti nucleari sono stati colpiti da un massiccio cyberattacco. E nel Paese si è alzata l’allerta per la risposta di Israele agli attacchi di Hezbollah: l’organizzazione per l’aviazione civile di Teheran ha vietato l’utilizzo di qualsiasi dispositivo elettronico (compresi cercapersone e walkie-talki) sui voli Iraniani. Gaza ha annunciato che almeno 22 persone sono state uccise dai bombardamenti israeliani la notte scorsa sulla città di Jabalya, nel nord della Striscia. Thesocialpost.it - Iran: “Gli impianti nucleari colpiti da un cyberattacco”. Teheran vieta i dispositivi elettronici sui voli Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L’ha fatto sapere che i suoisono statida un massiccio. E nel Paese si è alzata l’allerta per la risposta di Israele agli attacchi di Hezbollah: l’organizzazione per l’aviazione civile dihato l’utilizzo di qualsiasi dispositivo elettronico (compresi cercapersone e walkie-talki) suiiani. Gaza ha annunciato che almeno 22 persone sono state uccise dai bombardamenti israeliani la notte scorsa sulla città di Jabalya, nel nord della Striscia.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cyberattacco in Iran - media : “Colpiti siti governativi e di impianti nucleari” - "Quasi ogni ramo del governo iraniano, giudiziario, legislativo ed esecutivo, è stato coinvolto, con il risultato di furto di informazioni", ha dichiarato Abolhassan Firouzabadi L'Iran avrebbe subito un cyberattacco che ha coinvolto siti governativi e degli impianti nucleari. "Quasi ogni ramo del governo iraniano, giudiziario, legislativo ed esecutivo, è stato coinvolto da questo attacco, con ... (Sbircialanotizia.it)

Cyberattacco in Iran - media : “Colpiti siti governativi e di impianti nucleari” - (Adnkronos) – L'Iran avrebbe subito un cyberattacco che ha coinvolto siti governativi e degli impianti nucleari. "Quasi ogni ramo del governo iraniano, giudiziario, legislativo ed esecutivo, è stato coinvolto da questo attacco, con il risultato di furto di informazioni", ha dichiarato Abolhassan Firouzabadi, ex segretario del Consiglio Supremo dell'Iran per il Cyberspazio, secondo quanto ... (Periodicodaily.com)

Iran - colpiti da cyberattacco anche gli impianti nucleari - . «Durante gli attacchi è stata. «La quantità di attacchi informatici pesanti, che si sono verificati sui tre rami del governo, della magistratura e del parlamento, così come sull'industria nucleare, sono senza precedenti ed enormi», ha detto l’ex segretario del National Virtual Space Center Abolhassan Firouzabadi, citato dai media locali. (Gazzettadelsud.it)