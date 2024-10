Calcionews24.com - Infortunio Carboni, rottura del legamento crociato! C’è il messaggio dei nerazzurri

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di sabato 12 ottobre 2024)del! C’è ilsocial deiper l’argentino in prestito al Marsiglia Bruttoper Valentin: confermata ladelanteriore delsinistro. Il talento di proprietà dell’Inter, trasferitosi in prestito in estate all’Olympique Marsiglia, ha riscontrato il problema mentre si trovava nel ritiro della nazionale