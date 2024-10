Incidente stradale sulla Palermo-Sciacca, bilancio tragico: tre morti e tre bambini feriti (Di sabato 12 ottobre 2024) Tragedia e sangue nelle strade. Tre persone sono morte in un Incidente stradale sulla Palermo-Sciacca e tre bambini sono rimasti feriti e trasporati in codice rosso all'ospedale Di Cristina Leggo.it - Incidente stradale sulla Palermo-Sciacca, bilancio tragico: tre morti e tre bambini feriti Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tragedia e sangue nelle strade. Tre persone sono morte in une tresono rimastie trasporati in codice rosso all'ospedale Di Cristina

