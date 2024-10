Leccotoday.it - Incidente a Bellano: 57enne in bici investito e soccorso

Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Paura e pronto intervento dei soccorsi nella tarda serata di ieri per un ciclista. L'allarme è scattato alle ore 22.15 di venerdì 11 ottobre lungo la Sp72 a lago. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro. Ad avere la peggio l'uomo di 57 anni che viaggiava