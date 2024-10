Liberoquotidiano.it - "In una democrazia normale non potrebbe farlo". La Russa, fin dove si spinge il fango di Giannini

(Di sabato 12 ottobre 2024) Tutti contro Ignazio La. Agli ospiti di Otto e Mezzo la frase pronunciata dal presidente del Senato non è passata inosservata. La puntata in onda venerdì 11 ottobre su La7 si apre infatti con le dichiarazioni dell'esponente di Fratelli d'Italia, che ha tirato in ballo proprio la rete che ospita il programma di Lilli Gruber. "Più Giorgia va all'estero, più la nostra credibilità sale e la sinistra deve accontentarsi di Report e di La7 per cercare di fare politica", ha detto La. E a scatenarsi per primo non poteva che essere Massimo. "Non è irrituale - esordisce l'editorialista di Repubblica - è scandaloso. Uno come La, in una, occidentale, non dovrebbe fare il presidente del Senato".