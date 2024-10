In programma una “merenda senza glutine” con la foodblogger celiaca (Di sabato 12 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre alle ore 15 si terrà una “merenda senza glutine” con No Toast For Breakfast nella piacevole cornice naturale e autunnale di “Incanto” ristorante nel Parco di Cesena (via A. Manuzzi 145).Sono svariati anni che Aic (Associazione italiana celiachia) Cesena non organizza un Cesenatoday.it - In programma una “merenda senza glutine” con la foodblogger celiaca Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre alle ore 15 si terrà una “” con No Toast For Breakfast nella piacevole cornice naturale e autunnale di “Incanto” ristorante nel Parco di Cesena (via A. Manuzzi 145).Sono svariati anni che Aic (Associazione italiana celiachia) Cesena non organizza un

