In crisi con il marito ha il Covid | per vendetta cerca di contagiare il suocero sputando sulla maniglia della porta di casa

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 12 ottobre 2024) Una donna di Finale Emilia rischia di finire a processo per stalking dopo pedinamenti e perfino tentativi di contagio andati avanti per anni, dopo la fine di un matrimonio durato 25. A parlare del caso è Daniele Montanari su La Gazzetta di Modena. I due si sono separati formalmente nel 2024 ma negli anni precedenti non sono mancati gesti persecutori e inseguimenti. Lo sputo, condidelI due, entrambi 52enni, entrano innel 2019. Secondo ilper colpa di un tradimento di lei. Lui vuole rompere, la moglie no. E per non staccarsi mette in moto una serie di vessazioni rivolte verso l’ex coniuge e persone a lui vicine. Come il, per esempio.