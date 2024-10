Ilgiornaleditalia.it - Ilaria Salis intona "bella ciao" contro Orban all'Europarlamento, la sinistrash sempre più comica

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ladell'arcobaleno non si smentisce mai. E non smette mai di strapparci una risata zarathustriana. Come ho più volte ricordato, la sinistra rossa e comunista era dalla parte del lavoro e della lottal'imperialismo, laddove l'odierna sinistra dell'arcobaleno figura soltanto come una