Inter-news.it - Il Portogallo ne fa tre: niente da fare per la Polonia di Zielinski

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Si è chiusa con una sconfitta dellala sfida contro il. Nulla daper Zielisnki e compagni che non riescono ad arginare bene gli affondi dei lusitani che si impongono per 3-1. SCONFITTA – Nonostante il gol che ha riaperto la sfida nel finale, ilalla fine ha chiuso la praticacon un netto 3-1 in casa dei polacchi. Gli ospiti, guidati dal solito Cristiano Ronaldo, trovano il gol del vantaggio al 26? con Bernardo Silva che aggancia il passaggio di testa di Bruno Fernandes e con un bel tiro trova il gol dell’1-0 per i lusitani. Il raddoppio delarriva sempre nel primo tempo, al 37?. Tiro potente di Rafael Leao che prende il palo in pieno, la palla però rimbalza a Cristiano Ronaldo che senza pensarci due volte ribatte a rete all’angolino di destra. Nella ripresa ci prova laa uscire dalla difesa e ad impensierire il