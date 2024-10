Ilgiorno.it - Il pastore tedesco Patollo alla scoperta del mondo

(Di sabato 12 ottobre 2024)è unche, anche se adulto, deve ancora imparare a conoscere ilè uno dei tanti cani accalappiati per le strade della Brianza. Dovrebbe avere, all’incirca, 8 anni ed è arrivato nel canile di Monza un anno e mezzo fa. Per lui si cerca una famiglia speciale, che abbia già esperienze con i cani. Oltre che energia nella gestione didurante le passeggiate. Non è un cane invadente non gradisce però l’uso della pettorina. "Nonostante non sia più un giovincello, sembra aver fatto poche esperienze, per cui ha bisogno di conoscere gradualmente il" precisano.