Il governo taglia i fondi alle associazioni di perseguitati politici e deportati: ora rischiano la chiusura (Di sabato 12 ottobre 2024) Secondo quanto riporta Repubblica, il governo ha deciso di tagliare i fondi destinati all’Associazione nazionale perseguitati politici antifascisti (Anppia) e all’Associazione nazionale ex deportati (Aned), che adesso rischiano di scomparire. La seconda associazione riunisce tutti i sopravvissuti ai lager e vede tra i propri iscritti anche Liliana Segre, senatrice a vita deportata ad Auschwitz durante la Seconda guerra mondiale. Il taglio deciso dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è diventata un caso politico. Auschwitz (Imagoeconomica).L’Associazione nazionale vittime civili di guerra ricevera invece più fondi Le associazioni combattentistiche radunano, al di là della suddivisione in Armi (Fanteria, Cavalleria, ecc.) o Categorie (Ufficiali, Sottufficiali, ecc.), tutti coloro che hanno combattuto o sono reduci di guerra o prigionia. Lettera43.it - Il governo taglia i fondi alle associazioni di perseguitati politici e deportati: ora rischiano la chiusura Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Secondo quanto riporta Repubblica, ilha deciso dire idestinati all’Associazione nazionaleantifascisti (Anppia) e all’Associazione nazionale ex(Aned), che adessodi scomparire. La seconda associazione riunisce tutti i sopravvissuti ai lager e vede tra i propri iscritti anche Liliana Segre, senatrice a vita deportata ad Auschwitz durante la Seconda guerra mondiale. Il taglio deciso dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è diventata un caso politico. Auschwitz (Imagoeconomica).L’Associazione nazionale vittime civili di guerra ricevera invece piùLecombattentistiche radunano, al di là della suddivisione in Armi (Fanteria, Cavria, ecc.) o Categorie (Ufficiali, Sottufficiali, ecc.), tutti coloro che hanno combattuto o sono reduci di guerra o prigionia.

