Ilgiorno.it - Il Festival della pace numero sette. Obiettivi puntati sul Continente nero

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Passaggio di testimone simbolico tra l’artista iraniana Zoya Shokooh ed il sudanese Khalid Albaih, in attesamostra di quest’ultimo che partirà l’11 novembre prossimo nell’ambito del(il settimo), al Museo di Santa Giulia. In attesa dell’inaugurazione, in Loggia i due artisti hanno dato vita al talk (organizzato da Fondazione Brescia Musei) in cui hanno raccontato la loro urgenza di rappresentare la parte oscuranostra epoca, presentando situazioni in cui i diritti umani non vengono rispettati. Temi che fanno da sfondo anche al ricco public program che accompagna la mostra "Khalid Albaih. La stagionemigrazione a Nord". L’esposizione ripercorre la carriera artistica di Albaih, presentando per la prima volta una personale critica del suo lavoro pluridecennale da artista dissidente ed esule.