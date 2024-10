Linkiesta.it - Il caffè di Francesco, le sogliole (fantasma) di Benedetto, i pasticcini di Giovanni Paolo II

(Di sabato 12 ottobre 2024) «Buongiorno, per cortesia mi farebbe un espresso?». L’uomo in sedia a rotelle si rivolge in un buon francese al ragazzo del bar che, dopo un attimo di esitazione, si mette al lavoro per soddisfare la richiesta. Insomma, niente di strano, se non fosse che l’uomo in carrozzina è tutto vestito di bianco, è scortato da tre guardie del corpo e non è certo un avventore qualsiasi. Era il 26 settembre e in un attimo le immagini del “Papa al bar” hanno fatto il giro del mondo, su ogni genere di giornali, tv e siti internet. È successo in Lussemburgo, durante la prima tappa del viaggio apostolico che avrebbe portato Papaanche in Belgio. Ospite del cardinale arcivescovo Jean Claude Hollerich, dopo pranzo il pontefice ha chiesto dove poter bere un buone gli è stato indicato un bar a pochi passi dall’Arcivescovado: il Gruppetto, in rue Notre-Dame.