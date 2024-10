Ilrestodelcarlino.it - Il bolognese Andrea Cerioli e il matrimonio con Arianna: la data delle nozze

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Emozioni in tv per la coppia che vive a San Lazzaro, l'annuncio a 'Verissimo' con la piccola Allegra, nata a febbraio. "La location sarà in Toscana o in Umbria"