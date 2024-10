Quotidiano.net - Icona senza tempo, ecco la giacca Olimpia di Max Mara.

(Di sabato 12 ottobre 2024) Milano, 12 ottobre 2024 – “Laè un distillato di tutte le mie creazioni in fatto di giacche da 40 anni in Max”, racconta il direttore creativo del brand della famigliamotti, lo stilista inglese Ian Griffiths, che dopo i famosi cappotti e il coccoloso Teddy ora racconta le performance di questo oggetto del desiderio di tante donne, in puro cammello in colore naturale, la fodera pregiata, quattro bottoni, modello doppiopetto con due spacchi laterali, lunghezza 76 centimetri nella taglia 42. Insomma da Maxtorna di moda la, che tanta importanza ha avuto e continua ad avere nella storia della moda conranea, simbolo di potere negli anni Ottanta e ora di stile e modernità.