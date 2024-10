Ilrestodelcarlino.it - I nonni sono i supereroi quotidiani

(Di sabato 12 ottobre 2024) La vera inesauribile risorsa. Hanno fatto la loro parte come genitori accumulando esperienze, resilienza, magari attraverso tanta sofferenza. Oggi le schiere deie dei bissi vanno ingrossando e la loro influenza sulla vita familiare si fa sempre più incisiva. Anche dal punto di vista economicodiventati una rete di protezione per i figli e nipoti:utili come baby-sitter, come contributo al bilancio familiare, come assistenti tuttofare, come proprietari e gestori della vecchia casa al paesello. E i, fra l'altro postrasmettere ai nipoti quel complesso di storie e di ricordi che è il romanzo familiare. Vincenzo Corropoli Risponde Beppe Boni Iuna delle colonne portanti delle famiglie. Oggi più che mai. Da anni si fanno (purtroppo) meno figli e l'indice di natalità è in picchiata.