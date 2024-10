Sport.quotidiano.net - I NERAZZURRI. Barella è pronto a riprendersi l’Inter. Roma nel mirino

(Di sabato 12 ottobre 2024) Per la seconda volta consecutiva, Luciano Spalletti ha fatto a meno di lui. A settembre un’operazione al naso, stavolta un guaio muscolare. Il comune denominatore delle due soste per le nazionali è che per Nicolò, dopo tanto tempo, sono state realmente delle pause in cui non ha giocato. Da martedì prossimo, quandocomincerà il vero e proprio avvicinamento alla sfida contro la(domenica 20 alle 20.45), il “tuttocampista“ di Inzaghi dovrebbe rispondere presente. Comincerà con la trasferta all’Olimpico una tre giorni con in mezzo lo Young Boys in Champions a Berna e poi la Juventus al Meazza la domenica successiva.verrà centellinato, in virtù del rientro dopo uno stop muscolare e tra campionato e Coppa il tecnico dovrebbe ricorrere pesantemente al turnover, come già ha fatto prima dell’attuale sosta. Da valutare come torneranno i nazionali.