I Festival itineranti sbarcano in Liguria

(Di sabato 12 ottobre 2024) Sarà laa ospitare la prossima tappa deiFranciacorta, la rassegna di eventi organizzata dal Consorzio per promuovere la denominazione in diverse città italiane e internazionali. L’iniziativa si pone l’obiettivo di far conoscere il prestigioso metodo classico italiano oltre i confini bresciani, offrendo a professionisti e appassionati la possibilità di scoprire e approfondire le peculiarità del Franciacorta attraverso degustazioni guidate, incontri con i produttori e seminari tematici. Il 14 ottobre il Palazzo Ducale accoglierà due masterclass e un banco d’assaggio che vedrà presenti trentotto cantine franciacortine, pronte a raccontare i frutti della loro maestria e il lavoro che si cela dietro ogni bottiglia.