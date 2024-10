Highlights e gol Polonia-Portogallo 1-3, Nations League 2024/2025 (VIDEO) (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Portogallo batte la Polonia 3-1 a domicilio nella terza giornata di Nations League 2024/2025. C’è sempre lo zampino di Cristiano Ronaldo, che mette a segno il gol numero 906 in carriera firmando la rete del 2-0 dopo il vantaggio iniziale di Bernardo Silva (26?). La Polonia accorcia le distanze con il centrocampista dell’Inter Zielinski (78?), ma l’autorete di Bednarek all’88’ mette fine alle speranze di rimonta dei padroni di casa. Rivedi gol e Highlights della sfida. Highlights e gol Polonia-Portogallo 1-3, Nations League 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ilbatte la3-1 a domicilio nella terza giornata di. C’è sempre lo zampino di Cristiano Ronaldo, che mette a segno il gol numero 906 in carriera firmando la rete del 2-0 dopo il vantaggio iniziale di Bernardo Silva (26?). Laaccorcia le distanze con il centrocampista dell’Inter Zielinski (78?), ma l’autorete di Bednarek all’88’ mette fine alle speranze di rimonta dei padroni di casa. Rivedi gol edella sfida.e gol1-3,) SportFace.

Polonia-Portogallo - Zielinski dentro. Le formazioni ufficiali - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Il giocatore dell’Inter viene confermato come mezzala sinistra del 3-5-2 della nazionale, lo stesso ruolo in cui si è espresso al meglio delle sue potenzialità in nerazzurro. DENTRO – Piotr Zielinski inizia dal primo minuto nella terza giornata di UEFA Nations League della sua Polonia contro il Portogallo. (Inter-news.it)

Lo juventino Conceiçao salta Polonia-Portogallo - L’esterno della Juventus, inserito nella lista dei 26 convocati del ct Roberto Martinez, resterà a riposo così come il difensore del Benfica, Tomàs Araùjo, e il centrocampista del Bayern, Joào Palhinha. LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Francisco Conceiçào non scenderà in campo questa sera nel match valido per il gruppo 1 della Lega di Nations League che attende il suo Portogallo, a Varsavia, ... (Unlimitednews.it)

Nations League 2024/25 - Portogallo : Conceicao salta la trasferta in Polonia - L’esterno della Juventus, inserito nella lista dei 26 convocati del ct Roberto Martinez, resterà a riposo così come il difensore del Benfica, Tomás Araújo, e il centrocampista del Bayern, João Palhinha. Francisco Conceição non scenderà in campo questa sera nel match valido per il gruppo 1 della Lega di Nations League 2024/25 che attende il suo Portogallo, allo stadio Nazionale di Varsavia, ... (Sportface.it)