Pisatoday.it - Guasto al sistema elettrico: fuori servizio il fontanello di Bientina

Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Acque comunica che, per unal, a partire da venerdì 11 ottobre si renderà necessario sospendere il funzionamento dell’impianto di acqua ad alta qualità – il cosiddetto– situato in via Caduti di Piavola a.Il ripristino delè al momento