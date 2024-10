Grande Fratello Yulia si lascia andare a forti rivelazioni

Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) La notte, appena trascorsa, è stata di fuoco per alcune concorrenti delsi èta, mentre parlava con Shaila, aconsiderazioni che non sono passate inosservate agli occhi degli spettatori. Le due, credendo di non essere ascoltate, non essendo microfonate, hanno espresso le loro opinioni riguardo un’altra concorrente del programma, L'articolosi